SARONNO – Come ormai tradizione, anche quest’anno la Repax, la polisportiva dell’oratorio Regina Pacis, che in autunno festeggerà i 30 anni, organizza il Repax Day, una giornata da passare insieme all’insegna dello sport. La data è domenica 26 maggio all’oratorio Regina Pacis di Saronno, con un programma inserito all’interno della festa della parrocchia.

Il programma coinvolgerà gli atleti e le discipline che hanno visto la Repax protagonista quest’anno.

Si partirà con la messa delle 10.30, alla quale seguirà a partire dalle 12.30 un pranzo per famiglie in oratorio senza necessità di prenotazione (ci saranno un primo, un dolce e la possibilità di aggiungere salamella e patatine, dato che ci sarà la paninoteca aperta). I ragazzi della Repax daranno una mano sia nell’organizzazione sia nelle cucine, impegnandosi in prima persona.

Nel pomeriggio, verso le 15.30, ci saranno dei minigiochi per i più piccoli a tema sportivo, principalmente calcio e basket, con un premio per tutti i partecipanti, mentre dalle 17 si terranno delle partite – sempre di calcio e basket – aperte agli atleti attuali, ai simpatizzanti, alle vecchie glorie.

“È stata un’annata molto intensa, per noi”, spiega il presidente della Repax, Alessandro Galli, “soprattutto perché abbiamo partecipato per la prima volta dopo tanti anni al campionato di basket CSI, grazie a una nuova squadra di ragazzi molto giovani che abbiamo fatto partire in tempi strettissimi a settembre. E poi naturalmente le nostre storiche squadre Top Junior e Open di calcio a 7. La nostra è una realtà sociale e di quartiere, ci piace stare insieme facendo sport, e il Repax Day, quest’anno in stretta collaborazione con la parrocchia Regina Pacis, rientra in questo solco. Un grazie, ovviamente, va a tutti i nostri ragazzi e volontari, ricordando che siamo sempre disponibili ad accogliere chi ha voglia di dare una mano a fare sport in oratorio”.

L’appuntamento con atleti, tifosi e simpatizzanti per una domenica insieme, sperando nel bel tempo, è per il 26 maggio.

