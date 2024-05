Calcio

MISINTO- Il 15 giugno 2024, Misinto si prepara ad ospitare un entusiasmante torneo di calcio di 12 ore, organizzato dal Cgds Calcio Misinto. Questo evento promette di essere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’unione.

L’evento si svolgerà all’oratorio San Domenico Savio, in via per Birago, 10 a Misinto. Il torneo è aperto a tutti i ragazzi dai 16 anni in su e le squadre potranno avere un massimo di 10 giocatori ciascuna. Esso rappresenta il 2° trofeo “Claudio Leoni” e si giocherà sul campo in erba naturale. La società calcistica, inoltre, mette a disposizione dei partecipanti e degli spettatori il servizio bar e ristoro, oltre che l’animazione musicale. La sera sarà anche possibile guardare tutti insieme la partita dell’Europeo, Italia-Albania, infatti ci sarà un maxischermo per poter tifare tutti insieme la nazionale.

Iscrizioni e informazioni

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi entro l’8 giugno e, per farlo, bisogna contattare uno tra questi due numeri: 3483602671 e/o 3929380574. Il Cgds Calcio Misinto, vi attende numerosi per condividere tutti insieme questa giornata di sport e divertimento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?