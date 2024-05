Città

SARONNO – Altra mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi. Stamattina, giovedì 23 maggio, un mezzo pesante è rimasto fermo in via Roma poco dopo l’intersezione con via Miola. Il mezzo pesante fermo davanti alla fermata del bus non permetteva il passaggio degli altri veicoli.

Erano da poco passate le 7,20 e la presenza del mezzo ha letteralmente bloccato la circolazione nell’arteria utilizzata dai saronnesi per andare in stazione ma anche da chi deve attraversare la città degli amaretti.

Il risultato è stata una lunga coda di mezzi praticamente in tutte le direzioni fin sulla Monza-Saronno, verso Caronno, verso Ceriano Laghetto e Solaro. Il conducente dopo diversi tentativi ha chiesto l’aiuto del comando di polizia locale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti proprio mentre il conducente riusciva a riprendere la proprio corsa. Così in poco meno di quindici minuti la situazione è tornata alla normalità.

Martedì mattina un mezzo pesante era rimasto bloccato davanti alla stazione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?