Eventi

COGLIATE – Sabato 25 maggio a Cogliate, all’interno della Festa dei Commercianti, sarà presente anche il banchetto organizzato dalla lista civica “Progetto in Comune“, in collaborazione con l’associazione Xapurì.

“Saremo in piazza – spiega Annamaria Uboldi, consigliera comunale della lista civica – per promuovere la vendita dei prodotti alimentari di Libera Terra, realizzati grazie al recupero e alla valorizzazione dei terreni e beni confiscati alle mafie. Oltre ai prodotti alimentari ci sarà uno stand con libri e riviste per adulti e bambini sul tema della giustizia, dei diritti e della legalità.” La Giornata della legalità si celebra tutti gli anni il 23 maggio, data che ricorda la strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti