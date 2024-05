Softball

COLLECCHIO -È una sfida dominata dalla Inox Team Saronno, quella che ieri pomeriggio e sera ha messo di fronte le varesine al Bertazzoni Collecchio, recupero del campionato di serie A1. Lo sweep della squadra di Zuleyma Cirimele si completa grazie a un attacco che batte 12 valide in due partite (0-6 e 0-4) e ne subisce solo 3 in gara 1, mentre la seconda partita è dominata dalla lanciatrice australiana Kandra Lamb. La pitcher delle nero-blu è stata in grado di lanciare una no-hit (la seconda stagionale, dopo quella all’esordio a Macerata) da 16 strike-out e una base ball e oltre il 73% dei lanci strike.

Nella prima partita apre i conti subito alla prima ripresa Sara Cianfriglia, con un doppio a basi piene che “sparecchia” il diamante e porta immediatamente uno 0-3 sul quale si configura una larga vittoria. I successivi punti della vittoria arrivano grazie a una serie di azioni di gioco (eliminazione in diamante, errore difensivo, base ball a basi piene) che dimostrano una certa difficoltà della squadra collecchiese a tenere il confronto.

Nel secondo incontro l’attacco saronnese fa la voce grossa e con un fuoricampo da 2 punti di Anita Bartoli al secondo inning passa in vantaggio; successivamente è un doppio di Alessandra Rotondo ad allungare al terzo, spingendo a punto Fabrizia Marrone; infine al quinto è un altro doppio, questa volta di Milagros Lozada Lago, a permettere a Rotondo di fissare il 0-4.

Classifica

Mkf Bollate (17 vittorie – 1 sconfitta, .944); Inox Team Saronno (14-4, .778); Italposa Forlì (12-6, .667); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Macerata (7-11, .389); Bertazzoni Collecchio (4-14, .222); Thunders (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (1-17, .056).

(foto: la lanciatrice australiana dell’Inox Team Saronno, Kandra Lamb. Credit: RL/Mate)

