Cronaca

LOMAZZO – Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per domare l’incendio scoppiato stamattina, sabato 25 maggio, lungo l’autostrada A9.

Secondo la prima ricostruzione tutto è successo intorno alle 10,30. Il conducente dell’auto ha visto del fumo uscire del motore, ha accostato ed ha lasciato l’abitacolo. Ha ovviamente chiamato subito il numero unico delle emergenze e in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco di Lomazzo.

La vettura era ferma nel tratto compreso Lomazzo nord e Lomazzo sud direzione Milano. Per permettere ai pompieri di operare in sicurezza l’autostrada è rimasta chiusa al transito per il tempo necessario allo spegnimento, circa 15 minuti, con riapertura parziale per la messa in sicurezza.

