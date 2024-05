Una grande classica del softball azzurro, quale il duello tra Italposa Forlì (12-6) e Mkf Bollate (17-1), accende il sabato sui diamanti. Le due formazioni arrivano a questo impegno in condizioni di classifica differenti, ma la prova del Buscherini sarà sicuramente un test chiave per entrambe. All’andata non bastarono a Forlì i fuoricampo di Gasparotto e Giacometti, con Bollate che si impose sul proprio campo grazie a delle ottime Bigatton e Nicolini in pedana di lancio. La mancina ex Saronno riuscì a vincere il pitching duel contro l’ex saronnese Kelly Barnhill (foto), il cui stato di forma attuale appare però decisamente differente: l’americana del Forlì viene da 34 inning consecutivi senza punti subiti, con l’acuto della scorsa settimana in cui ha lanciato un perfect game.

In contemporanea sul diamante di Macerata (7-11) le padrone di casa affrontano il Pubbliservice Old Parma (1-17), alla disperata ricerca di successi per cercare di accorciare il gap con il penultimo posto. La compagine marchigiana arriva da quattro serie consecutive pareggiate, tra cui l’ultima contro Saronno alla quale è riuscita a strappare gara 1, mentre lo sweep – l’unico realizzato in questa stagione – manca proprio dal turno di andata contro Old Parma.

Per la prima volta quest’anno si disputeranno due serie nella giornata di domenica, aperta con il duello tra Pianoro (10-6) e Inox Team Saronno (14-4). Il turno d’andata fu ad appannaggio delle due pedane di lancio che si sfidarono in due grandi sfide punto a punto e l’impressione è che questo equilibrio possa ripetersi. Pianoro, a riposo la scorsa settimana, cerca successi per riportarsi in posizione playoff (approfittando del turno di riposo della Rheavendors Caronno), mentre Saronno viene dal recupero disputato giovedì contro Collecchio, una doppietta che ha dato respiro alle nerazzurre, salde al secondo posto in classifica.

Per concludere il programma domenicale le Thunders (4-14) ospitano la Bertazzoni Collecchio (4-14) per quello che potrebbe già essere un crocevia importante per la salvezza. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica con un vantaggio di tre partite sul fanalino di coda Old Parma e una eventuale doppietta potrebbe cambiare la prospettiva della stagione. All’andata Collecchio vinse gara 1 con un walk-off double di Alessia Colonna, mentre in gara 2 una rimonta nel sesto attacco diede la vittoria alle venete.

Programma

Sabato 25 maggio

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Italposa Forlì – Mkf Bollate

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Macerata – Pubbliservice Old Parma

Domenica 26 maggio

Ore 11.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Inox Team Saronno

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Bertazzoni Collecchio

Riposa: Rheavendors Caronno

Classifica

Mkf Bollate (17 vittorie – 1 sconfitta, .944); Inox Team Saronno (14-4, .778); Italposa Forlì (12-6, .667); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Macerata (7-11, .389); Bertazzoni Collecchio, Thunders (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (1-17, .056).

