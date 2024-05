Città

SARONNO – “Questa mattina sono ripresi i lavori. Caro signor Sindaco lei ha abbandonato i suoi cittadini al loro destino”. Inizia così con una novità e una grande amarezza la lettera aperta degli attivisti del comitato che ha raccolto oltre 300 firme contro la realizzazione di un’antenna di telefonia alle porte della Cassina Ferrara e del parco Lura. I residenti si sono mobilitati e hanno protocollato in comune una petizione con 300 firme chiedendo uno stop dei lavori. La richiesta però, almeno a giudicare dalla presenza oggi, lunedì 27 maggio, degli operai sul posto nei pressi di via Venezia, è rimasta disattesa.

Da qui il commento degli attivisti: “Ha lasciato che costruiscano un’ama letale per la nostra salute, vicino alla nostre case senza individuare siti alternativi. E non mi venga a raccontare che il 5G non fa male.Ha lasciato che costruiscano un torre di 34 metri su un terreno agricolo a tutela ambientale. In questa zona sono stati negati permessi pet costruire recinzioni per il vincolo ambientale ma una torre che ci irradia elettrosmog, a beh quello si”.

Diversi gli elementi che provocano l’indignazione del comitato: “Non è vero che non c’erano alternative come dice Lei. La scelta di questo luogo è strategica (così ha detto la Commissione Paesaggio che visti i risultati forse potremmo farne a meno…).

Strategica per chi? Per le tasche di chi la sta costruendo perché tutti gli allacciamenti elettrici necessari erano già presenti. Così loro risparmiamo e noi ci ammaliamo e e le nostre case si svalutato del 20% Questa è la verità. E la verità è che “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”.

Tra i residenti c’è anche la sensazione di essere stati “abbandonati al proprio destino” basti dire che “a distanza di 30 giorni dalla nostra richiesta il Comune non ci ha ancora fornito tutti gli atti per poter procedere con un eventuale ricorso?”

