Eventi

ORIGGIO – Si terrà questa sera, lunedì 27 maggio, alle 21 nella sala “i sindaci” in via Manzoni 17, l’incontro “Intelligenza artificiale e processi democratici”, per esplorare un mondo ad oggi poco conosciuto. A guidare nella riflessione sarà da Paolo Balduzzi, professore universitario di scienza delle finanze all’università Cattolica del Sacro Cuore e editorialista de “Il Messaggero”.

Il percorso di confronto e dialogo con la cittadinanza, inaugurato da Origgio Democratica nel novembre scorso, che prosegue con una nuova proposta, che porta ad esplorare un ambito ancora poco conosciuto.

“Quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale – commentano gli organizzatori – tendiamo a mostrare atteggiamenti diametralmente opposti: siamo attratti e incuriositi dalla novità oppure proviamo preoccupazione e timore per le conseguenze che i grandi cambiamenti comportano.”

(foto archivio)

