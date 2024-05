ilSaronnese

CERIANO LAGHETTO – Grande successo del Festival della musica per ragazzi a Ceriano Laghetto, frazione Dal Pozzo, svoltosi nel Centro Civico e giunto ormai alla decima edizione.

Fermo da qualche anno, la consulta della frazione presieduta da Salvatore Prudenzini e dall’assessore Nenna Imperato, hanno scelto di ripristinarne l’occorrenza, dopo qualche anno di”vuoto”organizzativo”. Cantanti, ballerini, musicisti entro i 18 anni, hanno dato vita a uno show con sala gremita e pubblico delle grandi occasioni.

Presenti il sindaco, Roberto Crippa, il vice sindaco Dante Cattaneo e le massime autorità, i ragazzi si sono esibiti sotto la guida artistica del direttore Claudio Panetta, presentati dagli stessi Prudenzini, presidente della consulta e Imperato assessore della Giunta uscente.

Tra i partner d’eccezione l’istituto comprensivo”Cesare Battisti” Cogliate-Ceriano Laghetto, guidato dalla preside Katia Longo e rappresentato per l’occasione dalla professoressa Cristina Barzaghi che su quel palco, lavorando in tandem con Claudio Panetta, ha “indirizzato” tanti piccoli artisti provenienti dalla sua ormai collaudata”Camerata”.

Tanti gli applausi per i ballerini, la cui maggior parte proveniente dalla scuola di ballo Solarese “Sporting club dance center” della famiglia Saillant, scelti per stare sul palco sempre con Claudio Panetta, con la collaborazione di Valentina Mariotti. L’edizione di quest’anno, vinta dalla cerianese Greta Pizzi, sarà da apripista per la reintroduzione della manifestazione nel panorama culturale cerianese dedicato ai ragazzi.

