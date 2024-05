Cronaca

CISLAGO – Sottoposto ad un controllo mentre si trovava a Varese ha dato in escandescenza mentre gli sequestravano i contanti e la sostanza stupefacente che aveva con sè.

Così quando sono scattate le manette e l’identificazione è emersa la doppia vita di un 37enne di origini marocchine residente a Cislago che faceva il muratore ma non disdegnava di spacciare droga per arrotondare.

E’ stato fermato lunedì sera a Varese poco dopo le 23. Aveva con sì 20 grammi di hashish e 450 euro in contanti frutto probabilmente dell’attività di spaccio. Gli agenti erano intervenuti perchè l’uomo, secondo le ricostruzioni dei testimoni, era stato violento con la compagna e con un uomo intervenuto in suo aiuto. Ha continuano a dare in escandescenza tanto che ha danneggiato un auto di servizio e è arrivato a prendere testate il muro. E’ stato trasferito in carcere e ieri il suo arresto convalidato. Per lui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

