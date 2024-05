Sport

SARONNO – Per il secondo anno consecutivo, il prossimo 1-2 giugno il Decathlon Team di Osa Saronno Libertas sarà impegnato nel meeting Internazionale di Prove Multiple di Filderstadt, a pochi km da Stoccarda, su invito degli amici di Singelfinden, che anche quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare nell’impianto di via Biffi, oggi Centro Regionale per le Prove Multiple, per condividere 10 giorni di allenamento

Dopo un inverno a dir poco travagliato, con una serie di sfortunati eventi che hanno in parte compromesso la stagione indoor e la preparazione, i nostri atleti si cimenteranno in questa importante gara di decathlon per finalizzare la preparazione per i Campionati Italiani di categoria e i Campionati Italiani Assoluti, che si svolgeranno rispettivamente nelle ultime due settimane di giugno a Lana (BZ), per Allievi,Junior e Promesse, e a La Spezia per gli assoluti Assoluti. Gare che sono gli obiettivi principali della stagione.

È decathlon preparatorio, quello in Germania, che servirà comunque per mettere a referto punti importanti per la classifica di Campionato Italiano di Società, dove i nostri portacolori faranno di tutto per difendere il titolo Italiano conquistato nella scorsa stagione.

In gara ci saranno Alessandro Arrius, Leonardo Bazza, Alessandro Carugati, Luca Cinco e Gioele Gatti. Purtroppo assenti per problemi fisici in via di risoluzione Niccolò Barella e Federico Cristofaro che saranno comunque al fianco dei loro compagni per sostenerli in questa importante esperienza all’estero.

