CARONNO PERTUSELLA – In attesa del via del torneo iridato a luglio, la Coppa del mondo di softball in questo periodo sta facendo il giro d’Italia per essere esibita sui campi del “batti e corri” e nel tardo pomeriggio è arrivata a Bariola, la casa della Rheavendors Caronno. Che per l’occasione ha organizzato un evento, sul diamante, pensato soprattutto alle proprie giovani atlete. Ad introdurre l’appuntamento l’attrice Anna Galoppo, presenti i responsabili della Federazione italiana, come la vicepresidente Roberta Soldi, a fare gli onori di casa – con il sindaco Marco Giudici – c’era il presidente della Rhea, Alfonso Turconi ed in maglietta delle azzurre la giocatrice caronnese Melany Sheldon, che parteciperà ai mondiali con l’Italia e che ha invitato le giovani presenti a “inseguire sempre i propri sogni”.

La coppa proseguirà il proprio tour in zona: sabato sera verrà esibita a Saronno, durante la gara di serie A1 delle locali dell’Inox Team contro l’Old Parma.

(foto Gianni Pini: tutti attorno alla Coppa del mondo, sul diamante di Bariola)

29052024