Softball

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO / TRADATE – Dopo la ‘vernice’ agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, la presenza nel mondo del calcio per Udinese-Empoli e in quello del ciclismo alla partenza della 19a tappa del Giro d’Italia Mortegliano-Sappada, e prima del passaggio al Torneo delle Regioni Baseball Softball in Piemonte e del definitivo approdo in Friuli Venezia Giulia, il trofeo della Coppa del Mondo di Softball arriva in terra lombarda, prolifica culla del softball italiano, per un intenso tour nelle realtà locali e una importante visita istituzionale.

Il trofeo, opera dell’azienda orafa Fratelli Pazzaglia di Pisa per la World Baseball Softball Confederation, è alto 45 centimetri e pesa 5.5 chili ed è realizzato in ottone placcato oro 24 carati. Si ispira al logo ufficiale del Mondiale, trasformato in una versione 3D dagli artigiani dell’azienda toscana, che utilizzano un mix di tecnica tradizionale e di tecnologia laser.

Il calendario del tour è fitto di appuntamenti, a diversi dei quali saranno presenti, compatibilmente con gli impegni agonistici, alcune atlete della Nazionale azzurra:

Sabato 25/5

Brescia Baseball Softball

ore 11:00 – Sala Giudici di Palazzo Loggia, Piazza della Loggia 1, Brescia

Cabs Seveso

ore 18:00 – Via delle Querce, 5-7, Seveso

Domenica 26/5

Bovisio Masciago 1980

ore 12 – Buffaloes Ballpark, Corso Europa 6, Bovisio Masciago

Bollate Softball 1969

ore 17:00 – Via Brescia 2, Bollate

Martedì 28/5

Caronno Softball

ore 18 – Campo Softball Francesco Nespoli, via Gioacchino Rossini, Caronno-Pertusella

Giovedì 30/5

Sharks Cernusco

ore 18 – Cernusco Enjoy Center, Via Buonarroti 44, Cernusco sul Naviglio

Sabato 1/6

Baseball Softball Legnano, in mattinata

Hornets Varese

ore 15 – Hornets Field, Centro Sportivo Uslenghi, via A. Fontana, Tradate

Saronno Softball Baseball

ore 19:30 – Via Ungaretti/Via F. De Sanctis, Saronno

Domenica 2/6

Bulls Rescaldina

ore 9 – Centro Sportivo G. Bassetti, via Roma 32, Rescaldina Giulia Longhi

Sannazzaro Baseball Softball

ore 12 – Via Marconi 32, Sannazzaro de’ Burgondi

Milano 1946

ore 16:30 – Centro Sportivo Kennedy, Via Alessio Olivieri, 15, Milano

Ogni club ha così la possibilità di presentare ad atlete e atleti, appassionati e autorità cittadine il trofeo che le migliori 8 squadre di softball al mondo si contenderanno dal 15 al 20 luglio a Castions di Strada (Udine).

Fra queste date, si inserisce la visita alla Fondazione Milano-Cortina, grazie all’ospitalità del presidente del Coni Giovanni Malagò, il pomeriggio del 29 maggio, nella splendida Baita in vetta alla Torre Allianz di Milano.

La Coppa del mondo di softball

Per la prima volta nella storia le medaglie iridate del softball femminile verranno assegnate in Italia. Il diamante di Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia, accoglierà l’élite del softball mondiale dal 15 al 20 luglio per la fase finale della XVII Coppa del mondo organizzata dalla World Baseball Softball Confederation, la prima con la formula a due fasi, iniziata già nel 2023 con i tre gironi che si sono tenuti in Irlanda, Spagna ed Italia.

Le otto squadre qualificate sono state divise in due gironi da quattro. Nel Gruppo A le padrone di casa di Italia Softball affronteranno Canada, Cina e Stati Uniti. Nel Gruppo B hanno invece trovato spazio Australia, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico.

L’Italia esordirà lunedì 15 luglio alle ore 20.30, dopo la cerimonia d’apertura, sfidando la Cina. Nelle partite del girone le azzurre giocheranno sempre l’ultima partita del programma giornaliero alle ore 20.30, affrontando Stati Uniti (martedì 16 luglio) e Canada (mercoledì 17 luglio).

Terminati i gironi, le squadre verranno divise in altri due raggruppamenti con gli incontri che si terranno giovedì 18 e venerdì 19 luglio: le prime due classificate incontreranno le prime due dell’altro gruppo nel Super Round, mentre le altre quattro squadre si incroceranno nel medesimo modo per stabilire le posizioni di rincalzo dalla quinta all’ottava piazza nel Placement Round.

Sabato 20 luglio sarà poi la giornata dedicata alla sfida per le medaglie. La terza e la quarta classificata nel Super Round si contenderanno la medaglia di bronzo, mentre la prima e la seconda disputeranno la partita per l’oro.

Nel caso in cui il maltempo condizioni l’andamento del torneo la giornata di domenica 21 luglio è stata tenuta libera per eventuali recuperi.

(foto: insieme al presidente Andrea Marcon, alle azzurre e a Mike Piazza, Magda Pozzo, Strateging Marketing Director, e Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese. Credit: ML FIBS).

25052024