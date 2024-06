Comasco

ROVELLO PORRO / MOZZATE – L’estate sta arrivando e con essa una opportunità per i giovani dai 14 ai 18 anni di fare la differenza nelle loro comunità. L’iniziativa “Ci sto? Affare fatica!” torna anche quest’anno, promettendo un’esperienza ricca di entusiasmo e significato. Organizzata da Gen Lombardia, questa iniziativa di volontariato offre ai ragazzi la possibilità di impegnarsi attivamente per il bene comune.

Dove e quando?

Il progetto si svolgerà tra giugno e agosto in vari comuni della Lombardia, tra cui Bregnago, Cadorago, Casnate Con Bernate, Cassina Rizzardi, Cirimido, Fino Mornasco, Grandate, Mozzate, Rovello Porro, Turate, e Vertemate con Minoprio. L’iniziativa è progettata per riempire l’estate dei partecipanti con attività che non solo li terranno occupati, ma che li arricchiranno anche a livello personale e sociale.

Un’esperienza di volontariato unica

“Ci sto? Affare fatica!” invita i giovani a dedicare una settimana del loro tempo per prendersi cura del territorio e dei suoi spazi. Durante questa settimana, i partecipanti si occuperanno di varie attività di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici, lavorando insieme in squadra per ottenere risultati tangibili. Ogni partecipante riceverà un “buono fatica” del valore di 50 euro come riconoscimento per il loro impegno.

Perché èartecipare?

Partecipare a “Ci sto? Affare Fatica!” significa non solo contribuire al miglioramento del proprio territorio, ma anche avere l’opportunità di conoscere nuove persone e fare nuove amicizie. Questo progetto offre ai giovani un modo per impegnarsi attivamente nella loro comunità, sviluppare un forte senso di appartenenza e acquisire nuove competenze.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.cistoaffarefatica.it. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire la pagina Instagram @giovanicostellazioni o scrivere a [email protected].

Un Appuntamento da non perdere

Non perdere l’opportunità di vivere un’estate diversa, all’insegna della collaborazione e della crescita personale. Unisciti a “Ci sto? Affare fatica!” e contribuisci a fare la differenza nella tua comunità!

Programma

1-7 luglio : Rovello Porro, dalle 8.30 alle 12.30

: Rovello Porro, dalle 8.30 alle 12.30 Altre date e località saranno annunciate sul sito e sui canali social.

Questo progetto è realizzato in collaborazione con Anci Lombardia, Aldai, e la cooperativa Lotta contro l’emarginazione, con il contributo della Regione Lombardia.

(foto: la premiazione ad una precedente edizione di Affare fatica)

