CERIANO LAGHETTO – L’Arcivescovo di Milano sta visitando in questi giorni alcuni importanti stabilimenti industriali della diocesi, per testimoniare l’attenzione della Chiesa Ambrosiana al tema del lavoro.

Monsignor Mario Delpini ha scelto anche il grande sito produttivo del Gruppo Bracco, che sorge nell’area industriale compresa tra i comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno. Lo stabilimento, nato nel 1988 dopo un ampio intervento di bonifica della storica area chimica brianzola, è specializzato nella sintesi dei principi attivi API, utilizzati per la produzione dei mezzi di contrasto di cui Bracco è leader mondiale.

Accolto da Alberto Balconi, direttore dello stabilimento di Bracco, e da una folta rappresentanza delle 400 persone che lavorano nel sito, l’arcivescovo Delpini ha fatto un giro nei principali reparti della fabbrica. Balconi ha ringraziato sua Eccellenza per la visita, “che riempie di orgoglio l’intera comunità aziendale”, e gli ha portato i saluti di Diana Bracco Presidente e CEO del Gruppo.

La visita si è conclusa con l’alto messaggio dell’Arcivescovo di Milano che ha anche dedicato parole di elogio al Gruppo per sua attività a favore della prevenzione e della medicina di precisione. Dopo un toccante momento di preghiera con la sua benedizione, Monsignor Delpini ha voluto ricordare a tutti i presenti che “il luogo di lavoro è vita e responsabilità, che nei rapporti umani il rispetto, la solidarietà e l’attenzione sono valori fondamentali e che la fatica di ciascuno è conosciuta da Gesù che è stato anch’egli lavoratore e che vuole aiutarci a vivere in pienezza le nostre scelte di vita. Infine, si collabora al disegno di Dio per la custodia del creato e della fraternità”.

