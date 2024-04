Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Una giornata indimenticabile per gli alunni della nostra scuola primaria, una lezione speciale lungo via Strameda. Grazie alla presenza di tutte le forze dell’ordine e di soccorso, c’erano davvero tutte! Perché la cultura della legalità e della sicurezza s’impara sin da piccoli. Sempre dalla parte delle nostre straordinarie forze dell’ordine”. A parlare il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, in relazione all’evento che si è tenuto in paese.

Fra l’Amministrazione comunale cerianese, volontari e forze dell’ordine grande era stata la collaborazione negli anni scorsi per smantellare quella che era diventata una delle più grandi piazze di spaccio di droga della Lombardia, il così detto “Bosco della droga” alle porte del paese, e che è stato ora completamente bonificato.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con alcuni agenti della polizia penitenziaria, che hanno partecipato all’evento)

21042024