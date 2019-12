Calcio femminile serie C, le Azalee non vanno in vacanza. Prima Pinerolo

GALLARATE / SARONNO – Azalee-Pinerolo, è in programma domani la partita allo stadio “Maino” di Gallarate alle 14.30, valida per il campionato di calcio femminile serie C. Il Pinerolo, la scorsa stagione in lotta per la vittoria finale, sta avendo quest’anno un ’bout di alti e bassi, attualmente all’ottavo posto in classifica ma distanziato solo due punti dalle Azalee, sarà come sempre una dura lotta, resa ancora più ardua dal campo che si prevede molto pesante a causa delle abbondanti piogge di questi giorni.

In settimana si è aggiunta al gruppo il difensore Simona Recagno, per lei è un ritorno dopo due stagioni. Nel turno precedente del campionato di calcio femminile serie C, pari fra Speranza Agrate e Azalee, 1-1. Azalee quinte a 20 punti, la capolista è Afc Como con 27.

(foto: immagine da un precedente match delle Azalee)

21122019