GALLARATE – Partita molto equilibrata e ricca di goal quella disputata questo pomeriggio a Gallarate nel campo sportivo “Maino” dell’Azalee nel quale è stata ospitata l’Airoldi per la settima giornata di campionato del girone B di terza categoria.

Gli ospiti partono subito forte creando diverse occasioni pericolose che porteranno successivamente al goal del vantaggio dopo 9 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi dall’arbitro Angelo Gabriele della sezione di Varese, con il centravanti Cattaneo che in girata riesce a insaccare il pallone nell’angolino basso dove l’estremo difensore avversario non può arrivare. Dopo lo svantaggio, l’Azalee non si demoralizza e trova il pareggio dopo pochissimi minuti dall’1-0 grazie al quale acquisisce maggiore fiducia che porterà poco dopo al goal del momentaneo vantaggio che ribalta il risultato.

Nel secondo tempo, scende nuovamente con l’approccio migliore l’Airoldi che, dopo aver creato diverse occasioni pericolose non concretizzate tra cui un clamoroso palo, riesce a pareggiare il risultato con Macchi al 18′ della ripresa. La partita, nonostante i molteplici tentativi offensivi degli ospiti, finisce 2-2.

L’Airoldi, dunque, pareggia una partita nella quale ha saputo creare molte occasioni da rete ma nella quale non è stata cinica a differenza degli avversari. Dopo la partita odierna l’Airoldi torna a casa con un punto che non stravolge la classifica dal momento in cui resta all’ottavo posto del girone. L’Azalee Gallarate, invece, con il pareggio odierno, resta al quarto posto della classifica con 11 punti a pari merito con il Lonate Pozzolo che però ha disputato una gara in più.