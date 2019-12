Calcio 2′ cat.I, sconfitta per la Gerenzanese nel recupero

FINO MORNASCO- Sconfitta esterna per la Gerenzanese nel recupero della 13′ giornata contro la seconda forza del campionato, l’Andratese che vincendo per 2 a 0 aggancia il Villaguardia primo in classifica grazie ad una migliore differenza reti.

Nel primo tempo l’Andratese inizia molto forte occupando costantemente l’area della squadra avversaria e al 18′ passa in vantaggio con un gran goal di Scotti che dopo una respinta della difesa ospite carica il tiro e la piazza nell’angolino dove Girola non può arrivare. L’Andratese nonostante il goal del vantaggio continua a spingere per trovare il raddoppio, ma la Gerenzanese riesce ad andare al riposo con un solo goal di svantaggio.

La seconda metà di gioco continua sulla falsa riga del primo tempo con la squadra di casa che attacca e trova al 66′ la rete del 2 a 0 con l’errore di Girola che favorisce il numero 11 Lo Bianco che non sbaglia e piazza la palla in porta. Solo nel finale di gara la Gerenzanese riesce a creare delle occasioni da goal la più importante all’80’ con un bel tiro di Rimoldi che viene parato da Rioso che impedisce alla squadra di Lodini il goal della bandiera.

Andratese-Gerenzanese 2-0

ANDRATESE: Rioso, Fedele, Lentini, Tavella, Scotti, Bianchi, Chiodini (28′ s.t. Franzo), Mireku, Bredice, Mascambroni (12′ s.t. Poletto), Lo Bianco (34 s.t. Nardi). A disposizione: Banfi, Sala, Patti. All.Brittanni.

GERENZANESE: Girola, Zaffaroni, Foresti, A.Kuhn (21′ s.t. Perfetti), Sartorio, Pirotta (9′ s.t. Sponsale), Rimoldi, Franchi, Carriero, Oddo, Valenti. A disposizione: Cerbone, Saldarini, Crescente, Restelli, Valenti, Saibene, Vercesi.

Marcatori: 18’Scotti(A), 66′ Lo Bianco(A).