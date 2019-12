Volley serie B, il fine 2019 è amaro per Saronno: Sant’Anna vince 3 a 2

SARONNO – La Pallavolo Saronno chiude l’anno solare con una sconfitta contro la Sant’Anna TomCar.

Primo set condotto dai padroni di casa, che dall’8 a 7 in poi macinano break su break fino al 17-9. Saronno ha un sussulto con 4 punti consecutivi, ma non basta per ribaltare le sorti del set: 25-20 per Sant’Anna.

Equilibrio nel secondo parziale. Saronno prende il largo dal 5-6 e mantiene 4 punti di vantaggio fino alla fine: 21-25 e parità nei set ristabilita.

Anche l’inerzia del terzo parziale è a favore di Saronno, che dal 4-4 scatta per prendere il largo sugli avversari: 16-25 e Amaretti che passano in vantaggio 2 set a 1.

Il vantaggio di Sant’Anna nel quarto parziale si fa abbondante fin dai primi scambi. Saronno sembra non essere scesa in campo, e il naturale epilogo è il 25-14 per i piemontesi.

Il quinto e decisivo set prosegue punto su punto, con Saronno a trovare il break fino al 7-11. Sant’Anna rimonta e sorpassa incredibilmente, chiudendo 16-14 con un muro di Bosio.