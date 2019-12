Fuochi responsabili a Solaro: “A Capodanno, pensate a malati e animali”

SOLARO – Niente ordinanza, ma un appello, quello del sindaco Nilde Moretti ai suoi concittadini per evitare l’esplosione di fuochi d’artificio e botti a Solaro nella notte di Capodanno.

«Non sarà emessa alcuna ordinanza specifica – si legge nella nota emessa dal comune. I fuochi, se regolarmente venduti, sono perfettamente legali e sarebbe pressoché impossibile vietarne l’utilizzo. Sarebbe altresì difficile l’applicazione delle restrizioni di un’eventuale ordinanza soprattutto sul fronte dei controlli durante la notte di Capodanno. Si fa appello ai cittadini chiedendo di evitarne l’utilizzo o quanto meno di utilizzarli in modo responsabile lontano dal centro abitato ed in totali condizioni di sicurezza. Inoltre si ricorda alla cittadinanza che i fuochi d’artificio non solo spaventano gli animali, ma sono pericolosi per le persone e dannosi per l’ambiente».

«Penso alle persone più sensibili e magari malate e penso alla mia cagnolina Tati e so quanto poco le piacciano i rumori forti ed improvvisi ed ancora di più le esplosioni – aggiunge il sindaco Nilde Moretti. Per questo voglio chiedere ai miei concittadini di limitare il più possibile l’utilizzo dei fuochi artificiali. Si può festeggiare in egual misura anche senza esplodere i botti, ci sono tante alternative più salutari non solo per gli animali ma anche per l’ambiente. Per questo faccio appello ai miei concittadini di evitare l’utilizzo dei petardi o quanto meno di utilizzarli in modo responsabile lontano dal centro abitato ed in totali condizioni di sicurezza».

