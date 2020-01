SARONNO – I Pantellas, vera “istituzione” del web, dal Varesotto al Sestriere per girare i corti che prossimamente i tanti appassionati che li seguono vedranno poi sul loro canale Youtube. E’ un progetto nato dalla felice intuizione di Alberto Paleardi, saronnese ma consigliere comunale proprio al Sestriere. Visto che a breve sarebbero partite le riprese dei nuovi “corti”, perchè non girarli direttamente nella località montana del Piemonte? Una opportunità colta al volo dal locale ufficio del turismo, anche perchè i numeri dei Pantellas (che sono del Varesotto) sono veramente da capogiro: il loro canale Youtube è seguito da 4 milioni e 740 mila persone, e conta qualcosa come 1 miliardo, 789 mila visualizzazioni. Insomma, per Sestriere una possibilità di farsi pubblicità anche nel mondo del web.

Ieri la partenza alla volta di Sestriere, con Paleardi a fare gli “onori di casa”: assieme ai Pantellas (ovvero Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo), anche l’attrice Roberta Nicosia, anche lei del varesotto; con Himorta – ovvero Antonella Arpa, la regina del cosplay – e Martina Ragozza e tutto lo staff per le riprese. Da oggi si entra nel vivo e si andrà avanti sino al fine settimana.

(foto: Alberto Paleardi al Sestriere, con Roberta Nicosia e Himorta)

