Calcio, 3′ cat. A: ospite “difficile” per l’Amor Sportiva

SARONNO – Domenica da dimenticare per l’Amor Sportiva che viene messa all’angolo dall’ospite il Mochetti.

Partita parte subito in salita con gli ospiti che si renderono subito pericolosi sia al 1′ sia al 4′ e poi anche al 13′ quando il pallone esce per un soffio. L’Amor risponde con un contropiede ma il gol non arriva. Al 31′ l’amara sorpresa con un autogol Valente scende sulla fascia e crossa in mezzo Vidovic cerca di anticiparlo ma palla finisce in porta.

Nel secondo tempo la situazione peggiora: al 3′ Lo grippo tira una bella punizione che mette in mezzo una palla taglia che Martini gira in porta segnando. Chiude la partita Valente con rimane solo e libero di calciare.

Amor Sportiva – Mochetti 0-3

AMOR SPORTIVA Lovera, Busnelli, Dominioni, Garivoldi, Riillo, Vidovic, Busnelli,. Galli (42′ st Banfi L.), Marranzano (35′ st Moro), Marzullo, Banfi (12′ st Corsaro). A disposizione: Chiti, Alberio, Nigro. All. Galimberti

MOCHETTI Monaco, Sardella (33′ st Serrati), Logrippo, Ruggiero (25′ st Zaffardi), Cozzi, Bugli, Valente (27′ st Ouattara), Baca (43′ st Salerno), Di Giorgio (35′ st Melina), Martini, Lo Parco. A disposizione: Costa, Melina. All. Cerri

Marcatori: st 31′ Vidovic (A) (a), st 3′ Martini (M) 19′ Valente (M)

(foto archivio)