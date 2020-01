Origgio: lavori per allaccio idrico sull’ex Varesina; obiettivo evitare le code

ORIGGIO – Con la presente segnaliamo che in data lunedì 27 gennaio la Saronno servizi realizzerà un nuovo allaccio idrico che interesserà la provinciale Sp 233 “Caronno Pertusella-Varese Varesina” al Km20+200, in quel tratto via Saronnino (nuovo insediamento produttivo) nei pressi del distributore di carburante nel Comune di Origgio”. Lo si legge in una nota dell’ex municipalizzata saronnese, che si occupa della gestione della rete idrica di alcune località della zona oltre che di Saronno città.

“La disciplina del traffico avverrà mediante movieri in orari che limiteranno al massimo l’insorgenza del traffico. Ci scusiamo per i disagi procurati” rimarcano da Saronno servizi. Obiettivo sarà quello di fare il prima possibile considerando che l’ex Varesina è una arteria nevralgica per gli spostamenti nella zona, e qualsiasi opera che la riguarda o comunque la interessa da vicino ha sempre un impatto notevole sul traffico in tutto il Saronnese.

(foto archivio: un cantiere per lavori pubblici nella zona)

22012020