Celebrazioni del Giorno della Memoria a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – La ricorrenza del Giorno della Memoria a Caronno Pertusella sarà costituita da diverse iniziative che si svolgeranno tutte nella sala Agorà del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, 1.

Il primo appuntamento avrà una nota rosa trattando il tema della donne che, musiciste e ballerine, sono passate per l’inferno dei lager nazisti sopravvivendogli anche grazie all’amore per l’arte. “Un valzer per Rosie – vite straordinarie di musiciste e ballerine della Shoah” sarà il concerto multimediale programmato per le ore 21 di venerdì 24 gennaio.

Sarà invece lo storico e scrittore saronnese Giuseppe Nigro, già assessore del comune di Saronno nella giunta del sindaco Luciano Porro, che presenterà il proprio libro “Opposte direzioni. Le famiglie Friedmann e Sonnino in fuga dalle leggi razziali” alle ore 17 di domenica 26 gennaio.

L’Istituto comprensivo “Alcide De Gasperi” alle ore 9.30 di lunedì 27 gennaio inaugurerà la mostra autoprodotta “Che la vostra sia la marcia della vita” basata sulla base delle testimonianze di Liliana Segre, superstite della Shoah e oggi insignita della carica di senatrice a vita.

23012020