SARONNO – Tempo di derby, juniores, fra Amor Sportiva e Fbc Saronno; l’appuntamento è fissato sabato pomeriggio alle 14.30 al centro sportivo di via Trento, “casa” dell’Amor. E’ il miglior modo per ripartite con il campionato, si gioca infatti la prima giornata del girone di ritorno, con i saronnesi guidati dall’allenatore Stefano Imburgia che sono al vertice della classifica mentre gli avversari si trovano nelle posizioni di rincalzo. Arbitro designato per l’incontro è Sami Buzani di Busto Arsizio. Gli amaretti, dopo una partenza a corrente alternata, hanno trovato la giusta continuità scalando molte posizioni sino alla vetta del raggruppamento.

Si gioca anche Airoldi Origgio-San Giorgio, con arbitro Davide Calabro di Busto Arsizio. Classifica: Fbc Saronno, Union Oratori Castellanza e San Giorgio 29 punti, Antoniana 26, Dairaghese 23, Parabiago 22, Ardor 21, Airoldi Origgio 19, Amor Sportiva 17, San Marco 13, Legnano 6, San Vittore Olona 5, Legnarello 3.

(foto archivio: una formazione juniores in campo quest’anno per difendere i colori del Fbc Saronno)

25012020