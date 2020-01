MILANO – Alle ore 9.30 in via Silvio Pellico angolo Santa Margherita il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, interverrà lunedì 27 gennaio a Milano alla cerimonia del “Giorno della Memoria” promossa dal Comune di Milano,dall’ANED (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti), dal comitato permanente antifascista, dalla comunità ebraica di Milano, dalla fondazione “Centro Documentazione Ebraica Contemporanea”, dal “memoriale della Shoah” di Milano e da “Milano è Memoria” per celebrare il 75° anniversario della vittoria sul nazifascismo.

L’iniziativa avrà inizio alle ore 9.30 e si terrà presso l’ex Albergo Regina in via Silvio Pellico angolo Santa Margherita, dove ha agito il comando nazista a Milano dall’11 settembre 1943 al 30 aprile 1945.

Sono previsti anche gli interventi di Roberto Tasca, assessore Comune di Milano; Roberto Cenati, presidente comitato antifascista; Giuliano Banfi, vicepresidente Aned; Pia Jarach, comunità ebraica di Milano; Mario Artali, vicepresidente fondazione “corpo volontari della Libertà” e Melissa Oliviero, camera del lavoro di Milano.

(foto archivio)

2501202