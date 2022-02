x x

ROVELLASCA – “Una comunità storica, quella di Manera, resa oggi ancora più unita e coesa dalla realizzazione di questo sottopasso. La presenza di così tanta gente testimonia come questa opera fosse molto attesa, e sicuramente oggi è una giornata storica: la ferrovia attraversa Rovellasca e Manera dal 1883, ma oggi grazie a questa nuova infrastruttura non è più elemento di divisione e separazione. In questa legislatura stiamo realizzando tante infrastrutture importanti per il territorio comasco, questa è sicuramente una delle più significative anche per il suo valore sociale”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi intervenendo oggi all’inaugurazione del nuovo sottopasso ferroviario “Carugati” di Rovellasca in frazione Manera.

