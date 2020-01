SARONNO – “Una vittoria sofferta per Bonaccini in una regione come l’Emilia Romagna, dove la sinistra non crolla ma inizia a tremare proprio nel suo fortino costruito in quasi 70 anni di governo continuativo. La nostra vittoria in Calabria, con la storica militante di Forza Italia Jole Santelli, che distanzia di 25 punti il candidato di sinistra, riporta la regione alla coalizione del centro destra a guida Forza Italia, strappandola al PD. Questo il quadro che appare dopo le elezioni regionali che hanno visto il tracollo inesorabile del Movimento 5stelle. Gli elettori hanno compreso che non basta solo la protesta, ma competenza e capacità sono determinanti e fondamentali per dare un futuro alla nostra Italia”.

Inizia così la nota firmata Forza Italia Saronno con cui si commenta il risultato elettorale delle elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria.

“Risultati che devono far riflettere e dare indicazione al centrodestra. In Emilia Romagna nonostante la sinistra abbia avuto un supporto, non da poco, delle “Sardine” e portando più persone possibili in cabina elettorale arrivando a una percentuale di votanti del quasi 70%, la nostra coalizione ha tenuto aumentando il proprio consenso in città che erano vere e proprie roccaforti “rosse”.

Il centrodestra deve avere come riferimento una coalizione coesa come abbiamo visto in Calabria.

Una politica costruita su persone rappresentative ed autorevoli del territorio, il richiamo ai valori liberali necessari per far ripartire l’economia, la tradizione popolare di un centrodestra europeo e i principi inclusivi del centro cristiano e cattolico impegnato in politica e soprattutto una coalizione coesa hanno certamente determinato il risultato estremamente positivo in Calabria.

Se la nostra coalizione si muoverà in questa maniera a livello nazionale e nelle prossime elezioni locali, compresa la nostra Saronno, gli elettori capiranno e sposeranno il nostro progetto politico e il risultato non potrà che essere quello delle regionali in Calabria. Unità di tutto il centro destra con pari dignità di tutte le sue componenti insieme ad una condivisione di progetti, sostenuti da una squadra di persone capaci e competenti, saranno certamente apprezzate dai cittadini Saronnesi.

