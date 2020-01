SARONNO – Due casi di intossicazione etilica nel centro storico di Saronno. Fra martedì e mercoledì alle 2 l’ambulanza della Croce rossa di Misinto è dovuta infatti intervenire nella città degli amaretti: poco prima alcuni passanti avevano notato una persona in difficoltà in piazza San Francesco. I soccorritori si sono presi cura di un 55enne, e presto è giunta anche la diagnosi, era alle prese con uo stato di intossicazione etilica. E’ stato trasferito all’ospedale cittadino di piazza Borella e tenuto in osservazione sino a quando ha smaltito la sbornia.

Stesso copione la sera prima, nei pressi dell’incrocio fra corso Italia e piazza Libertà: anche in questo caso, un uomo che stava male e, ancora, l’arrivo dell’ambulanza, anche in quel caso della Croce rossa di Misinto il cui equipaggio si è preso cura di un cinquantenne. Pure in quel caso, si è trattato di un caso di intossicazione etilica.

(foto archivio)

29012020