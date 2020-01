SIDNEY – Nella seconda partita di Pacific cup di softball a Sidney in Australia, nella mattinata italiana, alle azzurre non basta una partenza lanciata alla prima ripresa, con 2 punti messi subito a referto, per resistere al ritorno delle Australiane delle Travelodge Aussie Spirit che ribaltano la partita nel secondo inning e controllano i tentativi di rientro dell’Italia (7-4). I numeri delle due squadre sono molto simili (6 valide azzurre contro 7, un errore a testa e 3 basi ball concesse da entrambe le parti) ma le padrone di casa sono più incisive e nell’attacco che cambia il corso della partita approfittano di ogni indecisione della difesa azzurra.

L’elenco completo delle 20 convocate: Lisa Anna Birocci

(Saronno), Ilaria Cacciamani, Emily Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Lara Cecchetti, Sarah Beth Edwards, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi (Saronno), Fabrizia Marrone (Saronno), Alice Nicolini (Saronno), Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi,Alessandra Rotondo (Saronno), Melanie Sheldon (Rheavendors Caronno), Laura Vigna.

(foto EzR/NADOC: Erika Piancastelli in una fase dell’incontro con le Aussie)

30012020