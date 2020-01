SARONNO – Antenne telefonini a Saronno, riguardano anche il 5G che tanto discutere sta facendo a livello mondiale? All’assemblea civica di questa sera, giovedì, al quarto punto all’ordine del giorno c’è la definizione di “aree destinate alla collocazione di impianti per la telefonia mobile. Devoluzione immobili al patrimonio disponibile”. La riunione è prevista giovedì 30 gennaio alle 20.30 nella salla “Vanelli” di piazza Santuario 7 con sette punti all’ordine del giorno.

Oltre a quello sui telefonini, si tratterà la nomina dei revisori dei conti della casa di riposo intercomunale Focris, dell’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; del Piano attuativo di variante del Piano di governo del territorio area ex Cantoni. Al vaglio anche una mozione del consigliere Franco Casali di Tu@Saronno sulla gestione della sponsorizzazione da parte di Saronno servizi ed in particolare dei contributi a favori della manifestazione ciclista “Tre valli varesine”; ed una mozione presentata dei gruppi consigliari di Tu@Saronno, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Unione italiana e dal consigliere indipendente Francesco Banfi in solidarietà della senatrice a vita Liliana Segre.

