SARONNO – “Cosa abbiamo imparato dalle elezioni della scorsa domenica in Emilia-Romagna? Abbiamo imparato che le elezioni si vincono con la serietà ed i programmi che guardano alla gente“. Inizia così una nota della sezione saronnese del Partito democratico.

“Abbiamo imparato – dice il Pd – che l’odio per i più deboli e i diversi non sfonda sempre nel cuore della gente. Abbiamo imparato che il populismo non è un modo di proporsi agli elettori.

Abbiamo imparato che solo un candidato serio sarà premiato dalla gente. Abbiamo imparato che la Lega si può battere! E tutto quello che abbiamo imparato lo metteremo a disposizione dei cittadini saronnesi, perché non siano più governati da un’amministrazione insensibile ed assente”.

Al voto regionale di domenica scorsa in Emilia Romagna si è registrato il successo della coalizione di centrosinistra con la riconferma del governatore Stefano Bonaccini.

(foto archivio, da sinistra: il consigliere regionale Samuele Astuti del Partito democratico con il segretario cittadino, Mauro Lattuada)

30012020