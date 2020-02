LIMBIATE – Troppo freddo, ha acceso un falò in casa per scaldarsi ed ha incendiato l’appartamento: è successo nel pomeriggio dell’altro giorno a Limbiate, in una casa Aler di via Val Gardena. Disoccupatio, 65enne. attorno alle 15 ha lui stesso appiccato le fiamme ad alcuni cartoni, all’interno dell’alloggio (dove non c’è corrente elettrica e riscaldamento) ma ha perso il controllo del falò.

Sono accorsi i vigili del fuoco, con le pattuglie dei carabinieri: l’incendio è stato spento prima che potesse estendersi ad altri appartamenti dello stabile ma i danni sono apparsi consistenti ed è stato necessario dichiarare l’inagibilità dei locali. Sul posto anche i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune ed anche quelli di Ats, l’Azienda sanitaria, per le verifiche di loro competenza. Sarà adesso l’Aler, l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale, ad occuparsi delle sistemazioni del caso mentre ci si è messo subito al lavoro per trovare un “tetto” al limbiatese.

(foto archivio)

01022020