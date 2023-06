x x

SARONNO – “Se fate una raccolta firme io sono contento, quella è un’area Aler non del comune lo sapete”. E’ la prima risposta del sindaco Augusto Airoldi alle proteste dei saronnesi per la situazione dell’area degli ex condomini Le Farfalle.

Si tratta delle vecchie palazzine fatte esplodere nel 2016 con l’intervento di Danilo Coppe celebre esperto di esplosivi che ha realizzato demolizione diventate iconiche in tutt’Italia a partire da quella del ponte Morandi. Dopo la demolizione sono stati recuperati tutti i materiali. Sono arrivati quindi i problemi dai topi, alle piante infestanti fino agli insetti.

Da qui la richiesta dei residenti, giovedì sera durante l’incontro Partecipiamo dedicato al quartiere Matteotti, di un intervento che riordini e avvii la riqualificazione. QUI LA DIRETTA DELLA SERATA

“Noi stiamo combattendo in tutti i modi con Aler – ha proseguito Augusto Airoldi – perchè sistemi l’area facendoci qualcosa o comunque la metta in sicurezza. L’aumento dei prezzi delle materie prime non solo mette in difficoltà l’Amministrazione ma anche Aler. Il progetto per l’area previsto fino a due anni fa è morto proprio per l’aumento dei costi. Stanno lavorando ad un nuovo progetto che non hanno ancora presentato. La mia ipotesi è che questo progetto abbia un numero minore di appartamenti proprio per l’aumento dei costi”.

E conclude: “Quello che stiamo facendo come Amministrazione comunale è continuare a fare pressione su Aler, li abbiamo già incontrati un paio di volte, chiedendo di fare in fretta. Loro ci rispondono che aspettano il finanziamento da regione Lombardia”.

Dai presenti la proposta di realizzare un’area verde o comunque di servizi per il quartiere: “Facciamo una raccolta firma – chiosa il sindaco Airoldi – tenendo presente che quando l’area è privata bisogna tenere presente le esigenze della proprietà”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione