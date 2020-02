COMO – Si è trovato sempre davanti ma alla fine il Rovellasca in trasferta a Como contro il Tavernola si è dovuto accontentare del risultato “minimo”, quello di parità (2-2), utile comunque per restare comunque in scia alla capolista Lentatese. Contro l’ostico Tavernola, a segno De Giovanni ed il “solito” Tallarita, uno dei migliori bomber della Prima categoria. Per il direttore sportivo del Rovellasca, Stefano D’Ulivo, “quello della domenica pomeriggio è stato pareggio ottenuto su un campo difficile, per due volte in vantaggio avremmo dovuto essere più cinici per portare a casa i 3 punti. Da qui alla fine ogni partita sarà come una finale”.

La Salus Turate non è invece riuscita, in trasferta, a fermare la marcia della capolista Lentatese che ha preso il largo nel finale: 3-0 con reti di Parravicini, Ferrario e Tasca.

Su il Saronno anche cronaca e interviste di Ardita-Fbc Saronno, e la cronaca di Faloppiese Ronago-Asd Ceriano Laghetto, sempre per lo stesso girone di Prima categoria.

