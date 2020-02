SARONNO – Ritardi sulla linea ferroviaria Saronno-Seregno per effetto della sciagura avvenuta poco dopo le 9.40 di domenica mattina nei pressi di Monza, quando un treno “Caravaggio” ha travolto un ragazzo di 27 anni che si trovava sulla strada ferrata, e che è morto sul colpo. Il treno era diretto a Como. Sul posto, in via Cesare Battisti, sono intervenuti una ambulanza della Croce rossa, l’automedica proveniente dall’ospedale di San Gerardo di Monza, oltre agli agenti della polizia ferroviaria e vigili urbani, ed ai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto all’interno di un tunnel, ed a dare l’allarme è stato il conducente del treno.

Non sono mancati i contraccolpi della rete ferroviaria brianzola, con ritardi generalizzati e che hanno quindi riguardato anche la linea Saronno-Seregno, che prosegue per Monza, Milano ed ha come capolinea Albairate. Sull’accaduto sono adesso in corso le indagini della polizia ferroviaria.

(foto: precedente incidente ferroviario avvenuto nella zona)

09022020