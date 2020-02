SARONNO – Ancora in ciclista investito sulle strade di Saronno: questa volta è successo in via Carso, nella zona scolastica, dove una vettura è entrata in collisione con la bici di una cinquantenne saronnese. La donna è caduta a terra ed è stata soccorsa dai passanti, che hanno chiesto l’intervento di una ambulanza, sul posto è arrivato un mezzo della Croce azzurra di Rovellasca oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

La ciclista è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, al di là dello spavento ha comunque riportato solo lievi escoriazioni. Sul luogo del sinistro i militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi del caso al fine di stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente stradale. Al riguardo sono state anche raccolte le testimonianze della ciclista e del conducente dell’auto coinvolta nell’incidente.

(nella foto di archivio: in precedente incidente stradale nella zona, che ha coinvolto un ciclista)

