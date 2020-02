Calcio serie D, la Caronnese passeggia a Chieri

CHIERI – Importante trasferta per la Caronnese di mister Roberto Gatti (foto), di scena oggi al De Paoli di Chieri contro l’ostica squadra locale. Sotto la direzione di Petrov della sezione di Roma 1 alle 14.30 inizia il match. Subito al 1′ Sorrentino prende la mira e con un tiro diagonale dal vertice alto dell’area sfiora il sette della porta casalinga. Due minuti dopo risponde Melandri che dal limite sfiora con un buon fendente la traversa della porta caronnese difesa da Circio. All’11’ su un’indecisione a centrocampo il capitano della Caronnese Federico Corno prende palla e s’invola verso la porta in contropiede: Pautassi cerca di bloccarlo ma in area commette il fallo da rigore. Dagli undici metri è lo stesso Corno a sbloccare il risultato: 0-1. Al 18′ Corno a seguito di un contrasto occorso precedentemente al gol lascia il campo anzitempo. Al 24′ la Caronnese raddoppia con Di Prisco (neo entrato in sostituzione a Corno) che con un pallonetto formidabile inganna il numero uno del Chieri ed insacca lo 0-2. Al 31′ Chieri in avanti; nella stessa azione prima Melandri con tiro diagonale imbecca in pieno il palo, quindi Varano in mischia calcia centrale ma l’attento Circio in porta neutralizza di piedi e respinge d’impeto. Al 34′ la Caronnese realizza la tripletta: punizione di Sorrentino dal vertice alto sinistro dell’area, assist di Di Prisco e Tanasa appoggia in rete: 0-3. Al 37′ Sorrentino costringe Giappone a respingere in angolo. Al 44′ la prima frazione di gioco termina con un bel giro al volo di Melandri che si spegne sopra il legno più alto della porta caronnese. Il Chieri inizia la ripresa al 1′ con un tiro di Silenzi che colpisce la traversa. La partita prosegue per la Caronnese con alcuni spunti in area ospite da parte di Sorrentino e Scaringella che la difesa piemontese si dimostra attenta a respingere palla su palla. Gli uomini di mister Gatti gestiscono con grande attenzione in ogni reparto il risultato acquisito nel corso del primo tempo. Dopo tre minuti di recupero la pratica Chieri viene archiviata con successo.

Fabrizio Volontè

Chieri-Caronnese 0-3

CHIERI: Giappone, Ozara, Samake, Giacinti, Pautassi, Conrotto, Melandri, Della Valle, Silenzi, Varano, Bragadin (1’st Sbordone). A disposizione Bertoglio, Coulibaly, Bruni, Brero, Di Lorenzo, Morone, Barcellona, Rossi. All. Morgia.

CARONNESE: Circio, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Galletti, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno (18′ pt Di Prisco), Sorrentino. A disposizione Porro, Azzini, Silvestre, Vernocchi, Callipo. All. Gatti.

Arbitro: Petrov di Roma (Isolabella di Novi Ligure e Mino di La Spezia).

Marcatori: 12′ pt Corno (Ca), 24′ st Di Prisco (Ca), 34′ st Tanasa (Ca).

