CARONNO PERTUSELLA – “Per potenziamento parco vetture della nostra società siamo alla ricerca di un pullmino da 9 persone da poter acquistare come usato o meglio con noleggio a lungo termine”: la richiesta viene dalla Caronnese, società calcistica di Caronno Pertusella che fa base allo stadio di corso della Vittoria.

“In caso di disponibilità vi preghiamo di inviare una email a [email protected]” dicono dalla Caronnese. La società rossoblù schiera una formazione maggiore in Eccellenza, alle spalle un ampio settore giovanile, con squadre praticamente in tutte le fasce di età. Tanti, dunque, gli impegni calcistici del club, e con essi la necessità di disporre di un mezzo in più per le trasferte.

20102023