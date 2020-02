LIMBIATE – Su il sipario anche il prossimo fine settimana al teatro comunale di Limbiate, che ospita un nuovo appuntamento con la rassegna mensile di “Obbiettivo Risata”, condotta dal bravo Max Pieriboni.

Venerdì 21 febbraio, dalle 21, saranno con lui di scena sul palco i simpaticissimi “CD ROM”, duo comico che ha bruciato le tappe televisive passando dal Laboratorio “Scusate il Disagio” con Beppe Braida a “Metropolis” su Comedy Central, e presenziando nel cast fisso di “Made in Sud” per la Rai. Con loro, Renato Converso, indiscusso mattatore di cabaret del suo famoso e storico locale milanese “La corte dei miracoli”: comico, attore, presentatore e scopritore di talenti, autore di diversi libri di successo. Ci sarà poi anche Eddi Stick, già conquistatore del pubblico televisivo di Colorado.

La rassegna, voluta dalla Direzione Artistica del teatro e dal comico Max Pieriboni, ha l’obiettivo di divertire e di portare a teatro i giovani, offrendo il consueto pienone di risate a un costo molto contenuto: il biglietto per i ragazzi (e per gli over 65) è di soli 10 euro in poltrona e 12 euro in poltronissima (adulti, 12 e 15 euro).

La biglietteria del teatro di via Valsugana è aperta il mercoledì e il sabato dalle h.16,00 alle h.19,00. On line: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it (senza costi aggiuntivi). Info teatro: biglietteria@melarido.it

17022020