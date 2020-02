SARONNO – Prestigioso riconoscimento per Aimee Creger, nella scorsa stagione lanciatrice dell’Inox Team Saronno. Ha infatti ricevuto il premio “National girls and women in sport day award”, premio dedicato alle donne nello sport, al campus dell’Università di Tulsa nell’Oklahoma. “Siamo cosi orgogliosi e felici di averti avuto con noi lo scorso anno. Aimee Creger sei un atleta fantastica e un persona magnifica – rimarcano i dirigenti saronnesi, rivolgendosi alla giocatrice – Un grandissimo riconoscimento da parte delle tua università per tutto quello che hai dato durante la tua incredibile carriera”. Intenzione del Saronno sarebbe stata quella di riconfermare Creger, che d’altra parte ha deciso di interrompere l’attività agonistica, almeno da giocatrice, al termine della stagione 2019.

Dice Aimee, riguardo al riconoscimento ottenuto:

it was an absolute honor to be selected as this year’s honoree for the National girls and women in sports day award. I love this school so much and am so proud to be an alumni! Thank you to everyone who was involved. The highlight video was an unexpected bonus and brought back alot of wonderful memories! Thank you for making it a special day for me and my family!

