GERENZANO – Si tiene stasera all’Energy center di Villaggio amico il primo incontro gratuito del corso di autodifesa basato sul metodo Krav Maga aperto a uomini e donne e tenuto dall’associazione sportiva dilettantistica per la pratica delle arti marziali “Real Kombat system”.

Si tratta di una tecnica militare israeliana molto semplice e pratica che, per questo motivo e a differenza delle arti marziali tradizionali come il Karate, lo Judo e il Kung Fu – che richiedono moltissimo impegno, costanza, sacrifici e diversi anni di pratica prima di ottenere dei risultati soddisfacenti – è adatto a tutti. Il Krav Maga si apprende in tempi brevi e ha lo scopo di instaurare in coloro che praticano il corso quell’abilità di reazione immediata di autodifesa per reagire in maniera efficace di fronte a situazioni di pericolo reale che si possono verificare nella quotidianità.

“Aggressioni, rapine, stupri, scippi sono purtroppo all’ordine del giorno e nella maggior parte dei casi si è colti impreparati a difendersi. – ha spiegato Marina Indino, direttore generale di Villaggio amico – Per questo motivo siamo felici di poter offrire a uomini e soprattutto donne la possibilità di sperimentare e apprendere questo metodo innovativo che può essere di grande aiuto nell’affrontare situazioni svantaggiose e inaspettate; per rispondere ai bisogni del nostro territorio organizziamo spesso nel nostro centro attività che possano facilitare e apportare benessere nella vita di tutti i giorni. Un altro tassello importante che pone l’Energy Center Villaggio amico come punto di riferimento per l’intero territorio”.

Le tecniche proposte dal Krav Maga sono molto semplici da imparare e applicare e si adattano a ogni persona, a prescindere dalla costituzione fisica. Per questo è consigliato soprattutto come tecnica di autodifesa femminile in caso di aggressione ravvicinata.La prima prova gratuita si tiene dunque oggi, mercoledì 19 febbraio, alle 20.15 nella palestra Energy center Villaggio amico in via Stazione 3 a Gerenzano.

(foto archivio)

19022020