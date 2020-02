CARONNO PERTUSELLA – Un funerale privato riservato solo ai famigliari. E’ quello che è stato celebrato stamattina alla chiesa di Santa Margherita per Alessandra Mele 64enne che si spenta mercoledì all’ospedale di Garbagnate Milanese dopo essere stata colpita da un mezzo della raccolta differenziata in retromarcia mentre pedalava lungo via Milano.

Il funerale in formula privata è stato necessario per l’ordinanza del Coronavirus che recepita anche dalla diocesi di Milano ha visto l’arcivescovo Mario Delpini sospendere la partecipazione dei fedeli da tutte le celebrazioni religiose. Al termine delle esequie la salma è stata tumulata al cimitero di Cogliate.

Nel frattempo i carabinieri stanno completando il fascicolo con gli elementi raccolti sul sinistro. Il mezzo della raccolta differenziata, mercoledì alle 10,20, procedeva in retromarcia lungo via Milano. La donna che stava pedalando è stata colpita ed è finita a terra e ha riportato gravi lesioni. La macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi minuti. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui personale è stato raggiunto da quello dell’automedica. Dopo una mezz’ora di cure sul posto è stata trasferita sempre in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese. Ma non è riuscita a superare i traumi subiti e si è spenta nella struttura sanitaria. Nella giornata di giovedì è stata fatta l’autopsia.

24022020