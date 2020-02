SARONNO – Tante chiamate al comando di polizia locale per avere delucidazioni, qualche polemica sui social, cartelli per informare i clienti e una buona dose di amarezza per gli affari persi: stasera a Saronno per la prima volta è stata applicata l’ordinanza di Regione Lombardia che dispone la chiusura di bar e pub alle 18 per l’emergenza Coronavirus.

Nel pomeriggio molti titolari hanno chiamato il comando di polizia locale per avere delucidazioni: “I ristoranti posso restare aperti come le attività artigianali (gelaterie e pizzerie d’asporto) ma tutte le attività di somministrazione (quindi i bar) dovranno chiudere. Chi ha entrambe le attività dovrà comunque fermare la somministrazione”. La polizia locale ha effettuato anche dei controlli in serata ma la maggior parte dei titolari dei bar ha provveduto in autonomie ad abbassare la saracinesca pochi minuti prima delle 18.

Chiusi da ieri anche i cinema saronnesi mentre le associazioni cittadini stanno rinviando tutti gli appuntamenti in programma.

(foto: alcuni bar saronnesi chiusi alle 18)