GERENZANO – “In riferimento all’emergenza Covid-19 Coronavirus e a seguito dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione e dal Ministro della Salute, la residenza sanitaria assistenziale per anziani e centro polifunzionale di Villaggio amico a Gerenzano hanno deciso di adottare in via precauzionale da oggi e per tutta la settimana in corso alcune misure straordinarie al fine di tutelare ospiti della struttura, operatori e famigliari”. A comunicarlo sono i responsabili della struttura di via Stazione.

Nello specifico è stata disposta sospensione delle visite dei parenti e visitatori; la chiusura del Centro diurno integrato, del Centro diurno disabili e dell’asilo nido; sospensione delle attività formative del centro Energheia e sospensione delle attività dei poliambulatori e dei corsi piscina e palestra Energy center Villaggio amico. I responsabili del complesso ovviamente mantengono la massima attenzione riguardo agli sviluppi dell’emergenza Coronavirus e sono pronti a recepire tutti i provvedimenti che dovessero essere suggeriti dagli enti sanitari.

(foto: Villaggio amico)

24022020