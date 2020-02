Coronavirus, Moretti firma con i Sindaci in favore dei piccoli esercizi

SOLARO – Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti ha firmato la lettera proposta dai Sindaci della Martesana e subito diffusa ad un centinaio di piccoli Comuni per il sostegno alle realtà locali in questo rischio di crisi economica provocato dalle restrizioni dovute al contenimento dell’epidemia da Covid19. Una lettera indirizzata al Governatore della Lombardia che il primo cittadino di Solaro condivide e sottoscrive.

«Caro Presidente,

facendoci interpreti delle preoccupazioni di moltissimi nostri colleghi sindaci, le chiediamo di farsi portavoce verso il governo perché vengano previste misure di sostegno alle attività commerciali, in primis i negozi di vicinato, i piccoli esercizi e le PMI, che si trovano nella cosiddetta “Zona Gialla” che comprende anche le nostre città.

Già nella giornata di ieri in un giro di visite abbiamo potuto constatare di persona, qualora ce ne fosse stato bisogno, come nei bar, ristoranti, panetterie, saloni di bellezza, centri sportivi, cinema etc. e per i piccoli artigiani così come per i lavoratori autonomi delle nostre città la presenza di clienti si sia ridotta al minimo e quindi gli equilibri economici degli esercenti, già spesso normalmente precari, siano destinati a diventare insostenibili nel medio lungo periodo.

Anche le PMI vivono settimane difficili, con una riduzione drastica sia delle forniture di materie prime e componenti, sia degli ordini, con un riflesso economico negativo facilmente prevedibile e che va a colpire il cuore pulsante delle nostre economie locali.

Riteniamo inoltre che debbano essere tutelati anche i tanti lavoratori e lavoratrici che ogni giorno garantiscono i servizi educativi e socio assistenziali nelle nostre comunità, ad esempio facilitando l’attivazione della Cassa in deroga, o dei tanti liberi professionisti che operano negli impianti sportivi e nelle palestre chiuse forzatamente.

Siamo certi che la sua precedente esperienza quale sindaco di Varese le renda ben presente l’urgenza del problema».

