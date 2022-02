x x

SARONNO – “In risposta alle supposizioni lette sulla stampa stamattina, mia intenzione è essere chiaro e trasparente come sono stato con i miei alleati del centro destra: Fratelli di Italia e Lega”.

Inizia così la nota di Agostino De Marco consigliere comunale di Forza Italia che risponde alla ridda di voci ed ipotesi suscitate dalla sua nota di lunedì e riportate stamattina da ilSaronno.

“Ritengo opportuna, quindi, una premessa che riguarda la politica saronnese che a mio parere rispecchia quasi fedelmente quella nazionale, destabilizzata dai cinque stelle e dal loro fin troppo banale populismo.

Dico questo pensando a quando, in conclusione della campagna elettorale, la candidata sindaco di Obiettivo Saronno, nell’ incontro con gli altri candidati e rivolgendosi a questi ultimi, dichiarò che loro avevano rovinato Saronno, salvo poi allearsi con la sinistra per un posto in giunta…

Oggi questa amministrazione si trova in una situazione di grande difficoltà per essersi fidata di queste persone che avanzano ancora il merito di voler cambiare il mondo, per fortuna il tempo è sempre signore. Voglio, a questo punto, tranquillizzare tutti: finché sarò consigliere comunale di Forza Italia rimarrò coerentemente nel centrodestra e non farà nessuna alleanza con questa amministrazione, nè sarò al traino delle volontà di Obiettivo Saronno.

In politica come nella vita, si dice “mai dire mai”, ma tutti sanno che non sono mai venuto meno ad una parola data condividendo idee e visione e ho dimostrato sempre lealtà politica.

Sono sempre stato un uomo libero , non ho debiti politici da onorare nè favori da chiedere e di questo mi sono testimoni tutti i Sindaci di Saronno di questi ultimi vent’anni. Oggi non mi ritengo condizionabile da alcuno a fare ciò che ritengo giusto ed opportuno, politicamente prima , personalmente dopo. Mi ritengo anche libero di esprimere opinioni che non offendono nessuno con l’obiettivo di vedere la realtà nel suo complesso. Spero di essere stato chiaro.