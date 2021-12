VARESE – L’altro giorno si è insediato il nuovo Consiglio provinciale. Il gruppo della Lega si conferma saldamente prima forza politica del centrodestra e sarà guidato, come capogruppo, da Sergio Ghiringhelli, mentre Alberto Barcaro ricoprirà il ruolo di vicepresidente della Provincia.

“Il risultato elettorale dimostra un fortissimo radicamento della Lega su tutto il territorio provinciale – commenta il neo capogruppo Ghiringhelli – rappresentiamo infatti in maniera omogenea tutte le aree della provincia, con tre consiglieri eletti nel centrosud e due nel nord. A questo si aggiunge un altro dato, molto importante: se come voti ponderati il Pd ci supera, guardando invece i voti numerici degli amministratori siamo il primo partito, con oltre 400 tra sindaci e consiglieri comunali che ci hanno votato. Oltre cento amministratori in più rispetto al Pd”.

“Questo primato – aggiunge – ci investe di una grande responsabilità, quella di rappresentare al meglio tutti i comuni e i territori della nostra provincia, di lavorare senza sosta per dare risposte alle esigenze che arrivano dai nostri comuni. Aprirò fin da subito un dialogo con tutti i sindaci del territorio e il nostro impegno come Lega sarà massimo. In attesa della riforma che dovrebbe ridare maggiore potere alle Province, i temi da affrontare sono, tra i tanti, quelli viabilistici e l’arrivo delle risorse del Pnrr, che dovremo gestire per lo sviluppo del territorio, partendo da quelle opere strategiche come l’AlpTransit”.

Ghiringhelli ha quindi ribadito, come capogruppo, piena fiducia nella figura del presidente Emanuele Antonelli.

Grande soddisfazione per il risultato della Lega e per le figure che andranno a ricoprire ruoli di guida politica è stata espressa dal Referente provinciale del partito, Stefano Gualandris.

“Come referente provinciale della Lega Salvini Premier, posso dirmi molto soddisfatto per il risultato delle recenti provinciali – commenta Gualandris – dopo il grandissimo successo in termini di consiglieri eletti, viene riconosciuto il nostro ruolo come principale forza del centrodestra varesino, con la nomina di Alberto Barcaro come Vicepresidente, il quale non solo è stato scelto perché leghista, ma soprattutto per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni. Internamente al gruppo, poi, abbiamo indicato Sergio Ghiringhelli come capogruppo: scelta condivisa da tutti gli eletti della nostra lista, evidenziando in lui uomo di grande competenza ed esperienza politica”.

(foto: al centro il nuovo capogruppo Lega in Provincia, Sergio Ghiringhelli)

